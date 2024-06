Neuwied

Fahrraddiebstahl/ Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Donnerstag, den 06.06.2024 gegen 17:10 Uhr wurde aus einer Tiefgarage in der Rheinstraße in Neuwied ein hochwertiges E-Bike des Herstellers LEVO entwendet.