Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 10:51 Uhr

Straßenhaus

Fahrraddiebstahl in Straßenhaus und in Hausen (Wied)

Am Mittwochnachmittag stellte der Geschädigte um 15:30 Uhr sein E-Bike am Friseursalon in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus ab. Das Fahrrad sicherte er mit einem Schloss gegen die Wegnahme.