Fahrraddiebstahl

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 22:20 Uhr

Am Dienstagabend, im Zeitraum 20:25 bis 21:00 Uhr, wurde am LIDL-Markt in Rheinbreitbach ein Herren Trekkingrad entwendet.

Das Fahrrad war mittels Faltschloss an einem Metallgeländer gesichert. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell