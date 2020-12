Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 08:50 Uhr

Kleinmaischeid

Fahrraddiebstahl

Am Montagmorgen wurde im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:05 Uhr ein hochwertiges Canyon Neuron CF 8.0 Mountainbike aus einer kurzzeitig offenstehenden Garage in der Iserstraße in Kleinmaischeid gestohlen.