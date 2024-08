Fahrraddiebe beim Abtransport gestört

Am 02.08.24 gegen 01:40 Uhr hörte der Geschädigte in seinem Campingwagen auf dem Campingplatz in Bad Hönningen Geräusche im Bereich seiner abgestellten E-Bikes.

Anzeige

Bei einer Nachschau sah er, wie zwei Täter die E-Bikes über einen Zaun gehoben und zu einem in der Nähe abgestellten Sprinter getragen haben. Als er die Täter ansprach, flüchteten diese mit einem Sprinter. Dabei konnte der Geschädigte noch das hintere, deutsche Kennzeichen runterreißen, unter welchem sich ein polnisches Kennzeichen befand. Sachdienliche Hinweise zu Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell