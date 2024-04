Fahrraddieb lässt anderes Fahrrad zurück

In der Nacht vom 09. auf den 10.04.2024 ist es in Niederfischbach, Bachstraße, zum Diebstahl eines Pedelecs gekommen, dies wurde bereits im Zusammenhang mit mehreren Diebstahlsdelikten mitgeteilt.

Der unbekannte Täter ließ jedoch ein anderes Pedelec der Marke Haibike in rot-schwarz am Tatort zurück, der Eigentümer dieses Fahrrades konnte bislang nicht ermittelt werden.

Wer kennt dieses Fahrrad bzw. weiß, wem es gehört?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



