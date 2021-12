Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Zur falschen Zeit am falschen Ort war ein Fahrraddieb in Bad Hönningen, der Kommissar Zufall zum Opfer fiel.





Beamte der Polizei Linz am Rhein wurden im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Nacht des 30.12.21 gegen ca. 00:10Uhr in der Ortslage Bad Hönningen auf eine männliche Person aufmerksam, welche im Begriff war ein verschlossenes Fahrrad zu stehlen.

Der bis dahin unbekannte Täter wurde sodann kontrolliert, seine Personalien aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.



