Fahrrad aus Garage entwendet

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer unverschlossenen Garage in der Maria-Hilf-Straße.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Crave, Farbe orange, 27 Zoll. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilin@polizei.rlp.de



