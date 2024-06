Betzdorf

Fahrer unter dem Einfluss von THC

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, den 12.06.2024, wurde um 01:40 Uhr, ein 19-jähriger Fahrer eines Opel GTC im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in der Kichener Straße in Betzdorf angehalten.