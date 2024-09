Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss versucht vor Polizei zu flüchten

Anzeige

09.2024) beabsichtigen Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein einen 29-jährigen Fahrzeugführer Am Paffelter in Bad Hönningen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die Polizeibeamten das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ einschalteten, beschleunigte der 29-Jährige sein Fahrzeug stark und missachtete hierbei die Vorfahrt eines unbeteiligten Fahrzeugs.

Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.



Nach kurzer Verfolgung konnte das flüchtige Fahrzeug sodann angehalten und der Fahrer, sowie dessen 40-jähriger Beifahrer kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach stand ersten Ermittlungen zufolge unter Betäubungsmitteleinfluss, weshalb ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihm wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen und das genutzt Fahrzeug wurde sichergestellt.



Der Fahrer des unbeteiligten Fahrzeuges, welches aus der Straße Am Blauen Stein auf die Straße Am Paffelter abbiegen wollte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



