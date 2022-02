Fahrer unter Alkoholeinfluss

Güllesheim / Asbach (ots) –



Gleich mehreren PKW-Fahrern konnte bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag, 25.02.2022 auf Samstag 26.02.2022 Alkoholkonsum nachgewiesen werden.

Zunächst wurde bei einem 25-jährigem Mann aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Am frühen Morgen dann bei einem 43-jährigem Mann, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld, ein Atemalkoholwert von 0,67 Promille und kurze Zeit später bei einem 18-jährigem Fahranfänger aus der Verbandsgemeinde Asbach ein Atemalkoholwert von 1,26 Promille.

Alle 3 werden sich in entsprechenden Verfahren verantworten müssen.



