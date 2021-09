Fahrer unter Alkoholeinfluss

Linz am Rhein (ots). Samstagmorgen wurden Polizisten der Polizeiinspektion Linz durch einen Hinweis auf den Fahrzeugführer eines Lexus aufmerksam, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand.



Gegen 11:30 Uhr kontrollierte eine Streife den 67-jährigen Fahrer des PKW auf der Asbacher Straße. Der an der Kontrollörtlichkeit durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille, sodass folglich der Führerschein sichergestellt und dem Rentner aus Bad Neuenahr-Ahrweiler im Linzer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet zudem ein entsprechendes Strafverfahren, in welchem er mit einem Fahrerlaubnisentzug rechnen muss.



