In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in Neuwied über einen Verkehrsunfall auf der B 256 im Bereich der Hafenstraße informiert.

Das Auto stünde noch auf der Fahrbahn, der Fahrer sei weggelaufen. Die in unmittelbarer Nähe befindliche Feuerwehr Neuwied wurde sofort auf den Unfall aufmerksam und sicherte die Gefahrenstelle ungehend ab. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der bis dato unbekannte Fahrer im Bereich der Auffahrt Hafenstraße auf die B 256 auffuhr. Dabei kam er nach links vom Fahrstreifen ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Personen konnten an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden. Auch der Einsatz der Wärmebilkamera der Feuerwehr nach Verletzten und dem Fahrer blieb erfolglos. Im Verlaufe der Unfallaufnahme kam dann der 22jährige Sohn des Fahrzeughalters aus Horhausen zu Fuß an die Unfallstelle und konnte schließlich als Unfallverursacher ausgemacht werden. Da er einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille aufwies, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.



