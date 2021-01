Archivierter Artikel vom 30.11.2020, 10:20 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied).

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 22-jährige PKW Fahrer die Wiedtalstraße in Richtung Asbach. Hierbei kam er in einer Kurve infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten PKW. Anschließend fuhr er weiter, ohne den Schaden zu melden. Bei der polizeilichen Fahndung stellten die Polizeibeamten das verunfallte Fahrzeug des Beschuldigten am Ortsausgang von Neustadt (Wied) fest. Dort kam es zu einem erneuten Unfall. Der Fahrer fuhr gegen die am Fahrbahnrand angrenzende Leitplanke und konnte anschließend nicht mehr weiterfahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Beschuldigte unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



