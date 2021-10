Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel

Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte der Polizei Linz in Unkel die 25 jährige Fahrerin eines VW Golf.



Die Frau wies deutliche Anhaltspunkte für einen Betäubungsmittelkonsum auf.

Ein Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht.



Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten Betäubungsmittel.



Erschütternd ist, dass auf dem Beifahrersitz ein 15 jähriger männlicher Jugendlicher saß, der – so das Ergebnis einer Durchsuchung seiner Person – ebenfalls Betäubungsmittel mit sich führte.



Als Ergebnis dieser Kontrolle steht also festzuhalten, dass die erwachsene Frau in unverantwortlicher Weise ein Fahrzeug führte, obgleich Sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ( und so Leib und Leben Anderer gefährdet ).

Dabei saß auf ihrem Beifahrersitz ein blutjunger Mensch, der ganz offensichtlich ebenfalls bereits Drogenerfahrung besitzt.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und natürlich auch die Weiterfahrt untersagt.

Die Ermittlungsverfahren sowohl gegen die Frau, als auch gegen den Jugendlichen wurden eingeleitet.



