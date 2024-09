Altenkirchen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Samstag, 21.09.2024, gegen 03.45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch.