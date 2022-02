Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 19.02.2022 gg. 19:40 Uhr konnte durch eine Streife der Polizei Linz am Rhein ein 36jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw im Schlossweg in Bad Hönningen festgestellt werden, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte.



Auf Grund der vor Ort erlangten Erkenntnisse, wurde im Anschluss eine Blutprobe genommen und die Weiterfahrt untersagt.



