Fahren unter Drogeneinfluss

Ein Drogenvortest wurde abgelehnt, so dass der Mann zur Wache verbracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten außerdem noch Untensilien zum Konsum von Drogen aufgefunden werden. Den Mann erwarten nun die entsprechenden Anzeigen, sowie eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell