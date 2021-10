Fahren unter BTM Einfluss, mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Der Fahrzeugführer fuhr von einer Nebenstraße auf die Asbacherstraße in der Ortslage Linz auf.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Polizeifahrzeuges, nur durch eine Vollbremsung unter Auslösung des ABS und einem sofortigen Ausweichen konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.



der 43 jährige Fahrzeugführer zeigte bei der anschließenden Kontrolle deutliche Anzeichen von Betäubungsmittel Konsum.

In einer ersten Befragung räumte er dies auch ein.



Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

In dem Strafverfahren welches ihn nun erwartet wird natürlich auch sein Fahrverhalten Berücksichtigung finden.



