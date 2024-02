Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß Betäubungsmittelgesetz/ Trunkenheitsfahrt

Linz am Rhein (ots). In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde um 02:00 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Linz ein Leichtkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.