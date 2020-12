Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 13:10 Uhr

Herdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

In den frühen Morgenstunden wurde am Donnerstag, den 06.08.2020, auf der Schneiderstraße in Herdorf ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.