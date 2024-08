Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

Anzeige

Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand und des weiteren nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte.

Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe nach Hachenburg verbracht, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Er ist bereits in der Vergangenheit mehrfach bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten, was zur Folge hatte, dass der Pkw polizeilich sichergestellt wurde.



