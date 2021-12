Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Sicherstellung Fahrzeug

Der Beschuldigte führte ein Kraftfahrzeug, obwohl ihm in der Vergangenheit unanfechtbar die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Der unbelehrbare Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde das Fahrzeug, ein Audi A5 Sportback mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Der gute Vorsatz, sich im nächsten Jahr häufiger zu Fuß zu bewegen, wurde damit aus polizeilicher Sicht beschleunigt.



