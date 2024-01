Hamm

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit schlechter Ausrede

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion in Altenkirchen am 18.01.2024 gegen 11:00 Uhr in Hamm (Sieg) einen mit drei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.