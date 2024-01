Fahren ohne Fahrerlaubnis – Fahrerwechsel

Am Montagabend wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion in Linz einen Pkw in der Hochstraße in Notscheid kontrollieren.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

St.-Katharinen (ots) –



Am Montagabend wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion in Linz einen Pkw in der Hochstraße in Notscheid kontrollieren. Nachdem die Polizisten dem vorausfahrenden Fahrzeug ein Anhaltesignal gaben, fuhr der Pkw langsam weiter. Die nachfahrende Streifenbesatzung konnte zweifelsfrei beobachten, dass der Fahrer und Beifahrer während der Fahrt die Plätze tauschten und anschließend anhielten. Aufgrund der Beobachtung der Polizisten konnte der Fahrzeugführer zweifelsfrei als solcher identifiziert werden. Schnell wurde klar, warum die Plätze getauscht wurden: Der 18-jährige Mann aus Leutesdorf war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell