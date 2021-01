Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwochmittag ermittelten Beamte der Linzer Schutzpolizei an der Anschrift eines 45-jährigen Mannes wegen eines angeordneten Fahrverbots.

Der Mann hatte seinen Führerschein nicht termingerecht bei der Verwaltungsbehörde abgegeben, so dass die Beamten den Führerschein beschlagnahmen wollten. Während sie an der Anschrift ermittelten, kam der Beschuldigte mit seinem Pkw angefahren, obwohl das Fahrverbot schon verwaltungsrechtlich in Kraft getreten war. Im Rahmen der anschließenden Kontrollmaßnahme stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz.



