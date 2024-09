Altenkirchen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 23.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Kölner Straße in Altenkirchen einen 38-jähren Mann feststellen.