Fahren ohne Fahrerlaubnis

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Linz am Rhein (ots). In der Nacht zum Dienstag kontrollierte die Linzer Polizei einen Pkw auf dem Parkplatz an der Fähre, nachdem das Fahrzeug den Beamten vorher mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der B 42 entgegen kam.