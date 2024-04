Willroth

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus um 03:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Willroth eine 47-jährige PKW Fahrerin.