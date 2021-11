Dattenberg (ots).



Am Samstag, 20.11.2021 fiel einer Polizeistreife gg. 09:35 Uhr ein zügig fahrender Roller auf der B42 Höhe der Einmündung nach Dattenberg auf, der mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h geführt wurde.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Roller ein Mofa war. Auf Grund der erreichten Geschwindigkeit benötigte der Fahrer eine Fahrerlaubnis, welche er aber nicht vorweisen konnte.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Abschließend wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.



