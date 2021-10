Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, hielten in der vergangen Nacht gegen 01:00 Uhr Polizeibeamte der Polizei Linz einen PKW Opel Corsa an. Hierbei stellte sich heraus, dass der 33 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Linz (Rhein) (ots) –



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, hielten in der vergangen Nacht gegen 01:00 Uhr Polizeibeamte der Polizei Linz einen PKW Opel Corsa an.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 33 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Da er nicht weit bis zu seiner Wohnanschrift hatte, ging er zu Fuß nach Hause.

Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.



