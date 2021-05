Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Funkstreife der Polizeiwache Wissen wurde am Mittwoch, den 05.05.2021 gegen 21.15 Uhr ein blauer Pkw Opel Adam in Wissen angehalten und kontrolliert.



Die 20-jährige Fahrerin gab zunächst an, ihren Führerschein in einem anderen Wagen einer Bekannten vergessen zu haben.

Eine spätere Überprüfung ergab dann allerdings, das die junge Dame überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen die 20-jährige und den Halter des Pkw werden nun Strafanzeigen vorgelegt.



