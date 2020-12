Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 07:10 Uhr

Asbach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagvormittag, dem 01.10.2020, fiel Polizeibezirksbeamten der Polizei Straßenhaus, Außenstelle Asbach, in der Hauptstraße in Asbach im Gegenverkehr ein PKW auf.