Betzdorf

Fahranfänger verursacht Unfall und flüchtet

Am 17.01.2024 gegen 13:45 Uhr bog ein 18jähriger Mann mit seinem PKW von der Weberstraße in die Schützenstraße in Betzdorf ab. Aufgrund winterglatter Fahrbahn und hieran nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Rutschen und touchierte hierbei mit seinem Heck einen parkenden PKW, ebenfalls im Heckbereich.