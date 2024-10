Fahndungserfolg/ Vollstreckung Haftbefehl

Am Samstag, den 26.10.2024 wurde um 00:20 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neuwied im Schlosspark ein männlicher Fußgänger einer Personenkontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass gegen den 35-jährigen Straftäter aus Bad Honnef ein Haftbefehl, ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Bonn, vorliegt. Der Mann wurde festgenommen und am Samstagmorgen in die JVA-Koblenz verbracht.



