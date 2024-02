Fahndungserfolg – mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen

Der Fahndungseinheit der Kriminalinspektion Betzdorf ist es am 20.02.2024 gelungen, einen mit zwei Haftbefehlen über 11 und 9 Monate Freiheitsstrafe gesuchten 35 jährigen festzunehmen.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Der wohnsitzlose Mann wurde in Fürthen als Fahrer eines Pkw festgestellt. Nachdem der Pkw vor einem Wohnanwesen geparkt hatte, konnte der Gesuchte dort widerstandslos festgenommen werden.



Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Pkw war nicht zugelassen und mit Kennzeichen eines anderen abgemeldeten Pkw versehen, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



Nachdem ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde endete sein Tag in der JVA Koblenz.



Sowohl gegen ihn als auch die Halterin des Pkw wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell