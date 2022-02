Fahndungserfolg

Am späten Abend, Samstag 26.02.2022 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz in Kasbach-Ohlenberg einen Kleintransporter.



In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt 9 Personen.

Für einen 35 jähriger Mann, der sich als Beifahrer in diesem Fahrzeug befand, bestand eine aktuelle Fahndungsnotierung der StA Kempten.

Er war dort im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten auffällig geworden.



Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen und nach Durchführung der von der Staatsanwaltschaft beschriebenen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Zusammenhang mit der Kontrolle, kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen der kontrollierten Personen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell