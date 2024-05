Fahndung nach flüchtigem Quad führt zu weiteren Strafanzeigen

Am späten Nachmittag des 23.05.2024 erging auf hiesiger Dienststelle die Meldung, dass es im Bereich der Brombeerschenke beinah zu einem Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem Fußgänger gekommen sei.

Der Melder gab an, dass er beim Überqueren der Fahrbahn beinah von einem vorbeifahrenden Quad erfasst worden wäre. Er habe rechtzeitig ausweichen können, weshalb es lediglich zum Zusammenstoß zwischen dem Quad und seiner mitgeführten Sackkarre gekommen sei. Der Fahrer des Quads habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.



Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug konnte vor einem Wohnhaus ein Quad festgestellt werden. Ein Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall konnte durch die Polizeibeamten ausgeschlossen werden, allerdings gab der spätere Beschuldigte an, dass er soeben mit dem Quad eine Probefahrt im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt habe. Da der Fahrer über keine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte und das Fahrzeug nicht zugelassen war, wurden Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



