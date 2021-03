Fahndung nach einer 17jährigen Jugendlichen

Linz am Rhein (ots). Die Polizei Linz am Rhein sucht dringend nach der 17jährige Magdalene Bettina Paschka Größe: ca. 1,60m groß Haarfarbe: lange braune Haare Figur: vollschlank Kleidung: grau-weiße Jacke, schwarze Hose, schwarze Tasche Nach derzeitigem Kenntnisstand, könnte sich die Jugendliche in einer hilflosen und gesundheitsgefährdenden Lage befinden.





Hinweise bitte an:



Polizei Linz am Rhein

Tel: 02644-943-0

oder an jede andere Polizeidienststelle



