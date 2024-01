Fabelstatue in Einfahrt beschädigt

Linz am Rhein (ots). Im Tatzeitraum zwischen dem 17.01.24, 15:00 Uhr und 31.01.24, 14:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fabelstatue in einer Einfahrt in der Straße Am Sändchen in Linz am Rhein.