„Explosion“ eines unbekannten Gegenstandes – Zeugenhinweise gesucht

Am Sonntagabend, 07.04.2024, kam es gegen 21:55 Uhr vor dem Anwesen Böhmerstraße 43 in 57537 Wissen zu einem lauten Knall im Eingangsbereich des Anwesens.

Anzeige

Ursächlich für den Knall dürfte das „Explodieren“ eines noch unbekannten Gegenstandes gewesen sein. Durch die Detonation wurden Schäden an der Außentreppe sowie an der Eingangstür des Wohnhauses verursacht.



Unmittelbar vor der Detonation konnten im Bereich Böhmerstraße und Karl-Rohr-Straße zwei Personen bemerkt werden, welche im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen könnten.



Eine der beiden Personen konnte durch Anwohner wie folgt beschrieben werden: Männlich, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur bei einer Körpergröße von etwa 170 cm – 175 cm.



Hinweise zu der Tat, insbesondere zu den Personen und / oder Fahrzeugen zur tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter 02741/926-0 oder kibetzdorf@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell