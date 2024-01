Betzdorf

E-Scooter wurde ohne Kennzeichen geführt und war als gestohlen gemeldet

Am 09.01.2024 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in der Hellerstraße in Betzdorf einen bereits amtsbekannten 18-Jährigen, der einen E-Scooter im Straßenverkehr führte.