E-Scooter und Mofaroller kontrolliert

Dabei wurde ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen und auch ohne Fahrerlaubnis geführt.

Bei einem weiteren Roller und bei drei E-Scootern wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz erloschen war, da die Kennzeichen nur bis Ende Februar gültig waren. In allen Fällen wurden Strafanzeigen gestellt.

Hierzu weist die Polizei Neuwied noch einmal darauf hin, dass das Versicherungsjahr für Mofaroller und auch E-Scooter am 01. März beginnt. Deshalb müssen zu diesem Termin neue Versicherungskennzeichen besorgt und angebracht werden.



