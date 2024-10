Neuwied

E-Scooter ohne Versicherungsschutz/ Fahrer unter Einfluss von Marihuana

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am Freitagmorgen wurde der 30 -jährige Fahrer eines E-Scooter in der Engerser Landstraße in Neuwied einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.