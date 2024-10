E-Scooter ohne Versicherung

Eine Streife der Polizei Linz wurde Samstagmittag in der Asbacher Straße auf einen E-Scooter aufmerksam, der kein gültiges Versicherungskennzeichen aufwies.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Anzeige

Der 16-jährige Fahrer des Fahrzeugs gab in der Kontrolle an eine Versicherung abgeschlossen, jedoch nur noch nicht das Kennzeichen angebracht zu haben. Dies entsprach leider nicht der Wahrheit. Es wurde eine Strafanzeige eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein





Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell