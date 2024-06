Betzdorf

E-Scooter Fahrer unter BtM-Einfluss

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Einer Streife der Polizei Betzdorf fiel am Montag, 17.06.2024, um 11:15Uhr, der Fahrer eines E-Scooter in der Karl-Stangier-Straße in Betzdorf auf.