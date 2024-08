E-Scooter Fahrer fährt ohne Versicherungsschutz zur Polizei

Linz am Rhein (ots). Am 18.08.2024 gegen 16:00 Uhr kam ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter fahrend zur Polizeiinspektion Linz am Rhein um einen in der letzten Woche sichergestellten Gegenstand, im Zusammenhang mit einer Ruhestörung, abzuholen.

Während des Gespräches wurde durch die Beamten festgestellt, dass an dem E-Scooter das notwendige Versicherungskennzeichen fehlt. Recherchen ergaben im Anschluss, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Der Fahrer gab zudem gegenüber den Beamten an, dass er am Vortag noch einen Joint geraucht habe. Ein Urintest verlief daraufhin positiv auf Cannabis und Amphetamin. Da zuvor ebenfalls ein PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert und diesem eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen wurde, befand sich der Arzt noch vor Ort und entnahm dem E-Scooter Fahrer ebenfalls eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.



