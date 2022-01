ERSTMELDUNG- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 28.01.2022, um 20:18 Uhr wurde ein schwererer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten mitgeteilt.

Der Unfallort befinde sich auf der B 8 in Höhe der Einfahrt zum Industriegebiet Mendt. Durch eintreffende Polizeikräfte wurden insgesamt 3 beteiligte Fahrzeuge festgestellt, eins der Fahrzeuge lag beim Eintreffen auf dem Dach. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich derzeit in der Unfallaufnahme Versorgung der Verletzten. Die B 8 ist zu diesem Zweck derzeit voll gesperrt.



Wir bitten derzeit von Nachfragen abzusehen, soweit der Sachverhalt

verifiziert ist, erfolgen Nachtragsmeldungen.



