Ersfeld

Ersfeld -Einbruchsdiebstahl in Werkstatt/Lager-

In der Zeit von Sonntag, 12.12.2021, 15.30 Uhr, bis Montag, 13.12.2021, 06.45 Uhr, kam es in der Straße Am Peschbach in Ersfeld zu einem Einbruchsdiebstahl.