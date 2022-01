Kircheib

erneuter Wohnungseinbruch in Kircheib

Im Zeitraum Samstag, 08.01.2022, 10 bis 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in das am Ortsrand von Kircheib unmittelbar an der B8 gelegene Wohnhaus der Geschädigten in der Bleckhauser Straße ein.